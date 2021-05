Drinks für unterwegs

Zutaten

250 g geviertelte Erdbeeren

500 ml alkoholfreier Wermut

200 ml frischer Limettensaft

100 ml Holunderblütensirup

4 Scheiben Ingwer

50 ml weißer Balsamico



Dekoration

Basilikumzweig

Erdbeeren



Zubereitung

Alle Zutaten in ein verschließbares Gefäß geben und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Gemisch am nächsten Tag filtern, 10 cl der Flüssigkeit in ein Glas mit viel Eis geben, mit Mineralwasser auffüllen und mit einem Basilikumzweig und Erdbeeren dekorieren. Die gefilterte Flüssigkeit ist etwa ein bis zwei Wochen haltbar.