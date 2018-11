An Universitäten werden duale Studiengänge bislang nur in geringem Maße angeboten. Einer der Gründe liegt darin, dass ein forschungsnahes Ausbildungsprofil regulärer Studiengänge in den wissenschaftlichen Grundlagen- und Staatsexamensfächern an Universitäten mit einem spezialisierten, anwendungs- und praxisnahen dualen Studium nur schwer vereinbar ist. Schwerpunktbereiche sind bei den Unis auch die Wirtschafts- und Ingenieursfächer. In den Naturwissenschaften gibt es einige wenige Angebote.