Im Rahmen einer ersten Stufe sind seit Ende Mai letzten Jahres sechs Programme in ausgewählten Ballungsräumen über DVB-T2 HD empfangbar (ARD, ZDF, RTL, VOX, PRO7, SAT1). Der komplette Umstieg aller Programme auf den DVB-T2 HD-Standard erfolgt ab dem 29. März 2017, zunächst aber nur in ausgeweiteten Ballungsräumen. Bis Mitte 2019 soll der Umstieg dann bundesweit vollzogen sein. Im Gegenzug wird ein Großteil des alten DVB-T-Angebots eingestellt. Für all diejenigen, die ihr Fernsehprogramm über Kabel oder Satellit empfangen, ändert sich durch die Umstellung nichts.