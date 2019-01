E-Mobilität und die Automobilbranche

Das Strom tanken an sich ist dabei heute schon ganz einfach: Man muss nicht in oder am Auto bleiben, der Stecker ist in der Steckdose verriegelt. Man kann die Ladezeit also für andere Dinge nutzen. „Die meisten E-Autos geben übrigens per App über den Ladestand und die zu erwartende Restladezeit Bescheid“, so Lothar Becker. Wie lange eine Ladung dauert, hänge allerdings von der Ladesäule und dem Zusammenspiel von Ladesäule und Auto ab.