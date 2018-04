Edelgulasch vom Rind mit Kräuterpfifferlingen

Pfifferlinge mit einem Pinsel abpinseln, danach kalt abbrausen, gut abtropfen lassen und auf einem Küchenkrepp abtupfen. Große Pilze halbieren. Fleisch in daumengroße Stücke schneiden. Knoblauch schälen, fein würfeln und dazuzugeben. Kardamom und Kreuzkümmel darüber streuen und alles in heißem Olivenöl mit Zwiebelwürfeln rundum anbraten. Paprikapulver und Tomatenmark einrühren, mit Fleisch- oder Gemüsebrühe aufgießen und aufkochen. Circa 35 Minuten köcheln lassen.



Spätzle in etwas Gemüsebrühe erhitzen, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist. Kräuterbutter zugeben, unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen.



Pfifferlinge in heißem Öl ansautieren. Speck- und Zwiebelwürfel zufügen, mit wenig Salz und Pfeffer würzen und mit dem Gulasch vermengen. Das Ganze auf einem flachen Teller anrichten. Spätzle daneben anhäufeln und etwas Sahne oder Sauerrahm über das Gulasch träufeln.