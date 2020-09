Eggs Benedict-Florentine auf Rucola-Waffeln

Verbraucher | Volle Kanne - Download: Rezept

Für die Eier in einem Topf reichlich Wasser und Weißwein- bzw. Essig sowie Salz zum Kochen bringen und dann knapp unter dem Siedepunkt halten. Mit einer Gabel das Wasser rühren, bis ein Strudel in der Mitte des Topfes entsteht. Die Eier einzeln in Tassen schlagen, in den Strudel geben und zwei bis vier Minuten garen. Je nach Größe des Topfes empfiehlt es sich, zwei Durchgänge mit jeweils vier Eiern zu machen. Die Eier behutsam mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser nehmen und auf ein Tuch legen.