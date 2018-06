Ehlers-Danlos-Syndrom

Grund hierfür ist eine angeborene Störung im Bindegewebe, konkret ein Defekt im Eiweiß Kollagen. Dieses Eiweiß ist ein wesentlicher Bestandteil des Bindegewebes. Bindegewebe kommt in allen Bereichen des Körpers vor und übernimmt vielfältige stützende Aufgaben. Ein Mangel an Kollagen verringert die Stabilität des Körpers. In Deutschland sind schätzungsweise rund 8.000 Menschen von EDS betroffen.