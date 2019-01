Ehrenamtliche im Krankenhaus

11.000 ehrenamtliche „Grüne Damen und Herren“ besuchen deutschlandweit kranke und hilfebedürftige Menschen in mehr als 700 Krankenhäusern und Altenhilfe-Einrichtungen. Erkennbar sind sie an ihren grünen Kitteln, die sie im Dienst tragen. Der Dachverband, zu dem sich die Helfer zusammengeschlossen haben, ist der Evangelische Kranken- und Alten-Hilfe e.V.. Auch andere Organisationen wie die Malteser oder die Caritas sowie weitere kleinere Organisationen bieten ehrenamtliche Helfer in Kliniken an.