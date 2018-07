Eines der Merkmale einer funktionierenden Zivilgesellschaft ist weit verbreitetes ehrenamtliches Engagement. Deutschland ist in dieser Hinsicht gut aufgestellt: Ob Flüchtlinge oder Hochwasser – in Notlagen sind ehrenamtliche Helfer nicht selten schneller als staatliche Hilfe und definitiv eine Bereicherung. Das Ehrenamt unterstützt in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft – Bildung, Dienstleistung, Sport und Freizeit – und sorgt so für Zusammenhalt.