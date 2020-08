Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Ein Backblech mit Thymian und Lavendel auslegen, den Honig darüber verteilen. Die Pfirsiche vierteln und mit der Schnittfläche nach unten darauflegen. Walnüsse in die Lücken streuen sowie eine grob zerkleinerte Zwiebel. Grobes Meersalz, Pfeffer und etwas Olivenöl hinzufügen. Anschließend für zehn Minuten bei 210 Grad Celsius im Backofen garen. In der Zwischenzeit den Eichblattsalat waschen, trocknen und in mundgerechte Stücke reißen. Den Maasdamer in Würfel schneiden.



Sobald die Pfirsiche fertig sind einen halben Pfirsich, einige Nüsse, Zwiebel sowie den entstandenen Sud für das Dressing in einen Mixer geben und die übrigen Pfirsiche und Walnüsse warmstellen. Walnussöl, Himbeeressig, Senf, Salz und Pfeffer in den Mixer hinzufügen und pürieren. Zuletzt noch die Haut der Pfirsiche, die sich durch das Garen gelöst hat, abziehen. Nun den Salat mit dem Dressing marinieren und kurz vorm Servieren gehäutete Pfirsiche, Nüsse und Käse zugeben.