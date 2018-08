Hausgemachte Eiernudeln mit Pfifferlingen

Weizenmehl Hartweizengrieß, Eigelbe, ganzes Ei, etwas Öl, Wasser, Salz, weißen Pfeffer und Muskat gut vermengen. Zu einem glatten Teig verkneten, in Klarsichtfolie einwickeln und über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. Den Teig auf einer mehlierten Arbeitsfläche dünn ausrollen und mit Mehl bestäuben. Dann einrollen, Nudeln schneiden, wieder mit Mehl bestäuben, etwas abtrocknen lassen und in sprudelndem, leichten Salzwasser auf den Biss kochen.



Pfifferlinge mit einem Pinsel abpinseln, kalt abbrausen, abtropfen lassen und auf Küchenkrepp abtupfen. Mit Zwiebelwürfeln in heißem Olivenöl ansautieren, in Röllchen geschnittene Frühlingszwiebeln zugeben und anschwenken. Abgeschüttete Nudeln zufügen, unterziehen und durchschwenken. Parmesan einstreuen, Tomatenfilets unterarbeiten, gerebelten Thymian darüberstreuen, mit Salz und Pfeffer würzen. Alles in einem tiefen Teller anrichten.