Tiroler Apfelstrudel

Semmelbrösel und Walnüsse in Butter anrösten. Äpfel schälen, Kernhaus ausstechen, vierteln und in Blättchen schneiden. In Orangensaft eingeweichte Rosinen, Zimtzucker, Mark einer Vanilleschote, Zitronenabrieb, Semmelbrösel und Walnüsse zufügen. Alles gut vermengen und circa 15 Minuten einziehen lassen.



Strudelblätterteig auf mehlierter Arbeitsfläche auflegen. Am obersten Drittel Streifen einschneiden. Apfelmasse auf Teigmitte längs anhäufeln und untere Teigseite auf Apfelmasse einschlagen. Mit Eistreiche seitlich und obenauf einpinseln. Eingeschnittene Teigseite darüber schlagen und den ganzen Strudel mit Eistreiche einpinseln. Auf mit Backpapier ausgelegtem Backblech geben und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Ober-/Unterhitze) goldgelb ausbacken. Anschließend in Strudelstücke schneiden und mit Puderzucker stäuben. Vanillesauce als Spiegel auf flachen Tellern angießen. Strudel darauf setzen und mit Minzekrönchen garnieren.