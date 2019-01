Süßkartoffeln schälen, in kleine Würfel schneiden, in leichtem Salzwasser auf den Punkt kochen, gut abtropfen lassen, 1/3 davon mit dem Mixstab fein pürieren. Rinderhackfleisch mit Zwiebelwürfel, Eier, gehackter Petersilie, Schnittlauchröllchen, Kartoffelwürfel und Kartoffelpüree gut vermengen, mit Kreuzkümmel, Chiliflocken, Ingwer, Salz und Pfeffer würzen, Pflanzerl von der Masse formen, in heißem Olivenöl beidseitig auf den Punkt ausbraten.