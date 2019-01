Rumpsteak am Stück leicht anfrosten, in feine Blättchen schneiden (wie Carpaccio), Karotten schälen in Stifte schneiden, Zwiebel schälen, in Streifen zerteilen, Lauch säubern, Röllchen schneiden, Champignons mit Küchenkrepp gut abreiben, in Scheiben schneiden, Ingwer schälen, fein würfeln.



Gemüse in heißem Erdnusöl im Wok am Rand langsam angehen lassen, auf den Punkt ziehen lassen, mit Rinderbrühe angießen, Sojasauce, Teriyaki Sauce zugeben, Blattspinat zufügen, Ingwer, Mungobohnen-Keimlinge, Bambusstäbchen, Wasabipaste mit unterrühren, blanchierte Glasnudeln zugeben, unterheben, köcheln lassen, vorbereitete Fleischscheiben darauf legen, circa 1 ½ Minuten, dann wenden, weitere 1 ½ Minuten garen lassen, Wok auf Stöfchen auf Tisch stellen (wie für Fondue), Restfleisch zum Nachgaren dazustellen (tiefe Teller dazu anrichten).



Dieses Gericht ist lactosefrei.