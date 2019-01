Eingewachsene Fußnägel

Bei der Nagelkorrekturspange bringt der Podologe eine spezielle Spange seitlich am Fußnagel an und fixiert diese in der Mitte des Nagels. Durch eine Drehbewegung wird der Nagel nun vorsichtig nach oben gehoben. Hierdurch kann er in einer neuen Position nachwachsen. Die Spange wird alle vier Wochen neu fixiert, sodass sie entsprechend des Nagelwachstums angepasst werden kann. Insgesamt umfasst die Behandlung mit einer Nagelkorrekturspange etwa sechs bis zwölf Monate.