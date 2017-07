Souvenirs mit Einfuhrverbot

Der Shopping-Trip in die USA oder der Goldkauf in Dubai kann ebenfalls unangenehme Folgen haben: Wer im Ausland gekaufte Waren einführen möchte, sollte die Quittungen oder die Kreditkartenabrechnung aufbewahren. So kann der rechtmäßige Erwerb und der Warenwert nachgewiesen werden. Denn entscheidend ist, wie viel die Waren im Urlaubsland gekostet haben. Bei einem Wert von über 430 Euro muss die Ware verzollt werden, sofern sie per Schiff oder Flugzeug aus einem Nicht-EU-Land eingeführt wurde. Bei einem Grenzübertritt mit dem Auto oder der Bahn gilt eine Grenze von 300 Euro. Nicht eingerechnet wird der Wert jener Waren, für die Mengengrenzen gelten. Reisende unter 15 Jahren dürfen generell nur Waren bis zu 175 Euro einführen. Aus EU-Ländern gibt es übrigens keine besonderen Freimengen.