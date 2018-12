Einsamkeit an Feiertagen

Doch heutzutage leben viele Menschen allein und einige von ihnen leiden mitunter sehr unter Einsamkeit. Besonders schlimm ist dies an Feiertagen zu ertragen, wenn andere mit ihren Familien und ihren Lieben feiern - so wie in der Weihnachtszeit. Dabei kann Einsamkeit einen so sehr belasten, dass sie regelrecht krank macht. Umso wichtiger sind für Alleinstehende Angebote von karitativen Einrichtungen. Diese geben vielen die Möglichkeit, an den Feiertagen nicht alleine zu sein.