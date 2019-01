Verbraucher | Volle Kanne - Einzelzimmerquote in Pflegeheimen

Ab August 2018 sollen in Nordrhein-Westfalen 80 Prozent aller Zimmer in Pflegeheimen Einzelzimmer werden. Auch Bayern und Baden-Württemberg haben eine solche Quote. Doch die Probleme für Pflegebedürftige werden dadurch oft nicht weniger.