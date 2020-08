Nic Shanker hat eines dieser neuen Produkte mitgebracht und zeigt wie man mit einer Spirituose und ganz wenigen Zutaten einen einfachen leckeren Longdrink zaubern kann. "Ich nenne den Drink 'Wrong Island Icetea' - in Anlehnung an den bekannten 'Long Island Icetea'. Damit möchte ich die Zuschauer animieren, ihre eigene Mischung zu kreieren", so Shanker.