Elektrokrampftherapie gegen Depression

Besonders bei älteren – möglicherweise aber auch bei jüngeren – Patienten, treten Gedächtnisprobleme auf: In der ersten Zeit der Behandlung, in der die Patienten drei Mal wöchentlich eine Elektrokrampftherapie erhalten, kann es zu bleibenden, teilweise vollständigen Gedächtnisverlusten kommen. Diese Gedächtnisverluste beschränken sich ausschließlich auf die Zeit und das Geschehen während der ersten Behandlungen. Mögliche weitere Gedächtnisprobleme, die in dieser Zeit auftreten, bessern sich in der Regel nach etwa einer Woche wieder. Das Langzeitgedächtnis bleibt von der Behandlung unberührt.