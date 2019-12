Bis zum 14. Dezember findet in Düsseldorf das Lieblingsplatte-Festival statt, auf welchem die bedeutendsten Alben deutscher Popgeschichte in kompletter Länge aufgeführt werden. Mit dabei sind die Berliner Melancholiker-Band "Element Of Crime".

Beitragslänge: 3 min Datum: 10.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.12.2020