Prächtige Christrosen

Bei Vertretern der Gattung „Helleborus“ handelt es sich um robuste, langlebige Stauden, die meist immergrün sind und nur in harten Wintern ihr Laub verlieren. Die Blätter sind derb, recht groß und bilden einen attraktiven Gartenschmuck. Sie sind wie bei allen Hahnenfußgewächsen handförmig geteilt. Die großen Blüten tragen fünf Blütenblätter und eine große Zahl von Staubgefäßen. Sie sind in wenigblütigen Blütenständen gebündelt, die zeitig im Jahr vor den neuen Blättern austreiben. Die Blütenblätter bleiben auch bei der Samenreife an der Pflanze und täuschen so eine lange Blütezeit vor.