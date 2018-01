Elternzeit: Vorteile durch Elterngeld Plus?

Im Gegensatz zum Basis-Elterngeld, das nur maximal 14 Monate lang bezahlt wird, kann man das Elterngeld Plus bis zu 36 Monate lang beziehen. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen: Den Eltern stehen zwei gemeinsame Betreuungsmonate nach der Geburt zu. Hinzu kommen 24 Monate, in denen sie das Elterngeld Plus beziehen können. Zudem hat jedes Elternteil das Recht auf vier Bonusmonate, also insgesamt 8 Monate, in denen sich die Eltern die Betreuung teilen und beide gleichzeitig Teilzeit arbeiten gehen. Zusammen addiert ergibt das eine Elternzeit von 36 Monaten.