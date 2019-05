Endivien-Tomatensalat

Endiviensalat in Streifen schneiden, kurz in lauwarmes Wasser legen, danach abschütten und gut abtropfen lassen. Feine Zwiebelwürfel mit Apfelessig, Apfelsaft, Honig, Olivenöl und gehackter Petersilie gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Endiviensalat mit der Marinade anmachen und auf einem flachen Teller in der Mitte anhäufeln. Tomaten säubern, in Spalten schneiden, um den Endiviensalat legen. Die Kroketten halbieren und auch anlegen. Tomaten mit Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen.