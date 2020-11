US-Wahlkampf im Endspurt

Die Präsidentschaftswahlen in den USA gehen in die letzte Runde. Es bleibt spannend - auch aufgrund des veralteten Wahlsystems. Amerikanist und Politologe Dr. Tobias Endler erklärt, wie das funktioniert und was von der Wahlnacht zu erwarten ist.

10 min 10 min 03.11.2020 03.11.2020 Video verfügbar bis 03.11.2021 Video herunterladen