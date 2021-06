Full English Breakfast

Zuerst die Baked Beans zubereiten: Dazu Zwiebelwürfel in wenig Öl anschwitzen, Lorbeer und etwas Ingwer zugeben. Die vorgekochten weißen Bohnen abschütten und mit etwas Rübensirup hineingeben. (In England würde man Melasse verwenden, diese ist hier jedoch schwer zu bekommen.) Die passierten Tomaten einrühren, den Topf in den Backofen stellen und 15 Minuten bei 180 Grad Celsius backen.



Kartoffeln und Rosenkohl zusammen sehr weichkochen, abschütten und stampfen. Aus dieser Masse in einer beschichteten Pfanne mit Butterschmalz kleine Plätzchen backen, bis sie gebräunt sind. Pilze und halbierte Tomaten mit den Würstchen anbraten und nach Geschmack würzen. Dazu Spiegeleier braten und Toast reichen.



Auf großen Tellern alle Komponenten anrichten. Dazu passen eine Tasse Breakfast Tea und ein Glas Orangensaft.