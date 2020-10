English Meat Pie

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Eine Backform ölen. Die Hälfte des Teiges ausrollen, in die Form legen und mit einer Gabel einstechen, um Blasenbildung zu vermeiden. Den Boden mit Paniermehl ausstreuen und die etwas abgekühlte Füllung einfüllen. Sie sollte die Form bis etwas über den Rand füllen. Die zweite Hälfte des Teiges ausrollen und grob auf die Form der Backform zuschneiden. Dann auf das Nudelholz auf- und auf dem Pie wieder abrollen. Den Rand verschließen. In die Mitte der Form ein größeres Loch schneiden, aus dem Dampf entweichen kann. Dieses Loch mit mehreren ausgestochenen Teigringen zu einer Art „Kamin“ verzieren. Den restlichen Teig ebenfalls für Verzierungen verwenden: mit Plätzchenausstechern oder durch verkordeln von Teigwürsten. Alle Verzierungen mit Wasser bepinseln und auf den Teig kleben. Zuletzt die gesamte Oberfläche mit Milch bestreichen, das bewirkt ein goldbraunes Backergebnis. In den auf 220 Grad Celsius vorgeheizten Backofen geben und die Temperatur auf 190 Grad Celsius reduzieren. Etwa 25 Minuten goldbraun backen.



Den Pie im Ganzen servieren. Die Bratensauce kann über den „Kamin“ eingefüllt werden. Möchte man den Pie kalt verzehren, sollte man der Bratensauce noch etwas Gelatine zugeben, dann wird die Sauce nach dem Abkühlen schnittfest.