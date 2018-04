Auf den sogenannten klassischen Enkeltrick fallen ältere Menschen immer wieder herein. Der Täter gibt sich am Telefon als Enkel aus, der dringend Geld benötigt. Er schickt einen Freund vorbei, um das Geld – meist eine größere Summe – abzuholen. Die Polizei warnt dringend davor, Bargeld an Fremde auszuzahlen oder gar persönliche Daten herauszugeben. Lassen Sie sich am Telefon nie auf Spiele wie „Rate mal, wer da spricht“ ein, sondern fragen Sie immer konkret nach, mit wem Sie es zu tun haben. Wer unsicher ist, sollte das Telefonat beenden und sich im Zweifel an die Polizei wenden.