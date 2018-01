Mehr Lohngerechtigkeit durch mehr Transparenz

Die Größe des Betriebes ist aber nicht das einzige Kriterium: Es muss mindestens sechs Kollegen im Betrieb geben, die eine vergleichbare Tätigkeit haben. Je höher man in der Hierarchie aufsteigt, umso schwieriger wird es mit der ausreichend großen Vergleichsgruppe – ein Punkt, der an dem neuen Gesetz bemängelt wird. Was als vergleichbare Tätigkeit gilt, ist in dem Gesetz nicht klar definiert. „Je komplexer Position und Aufgabengebiet sind, umso schneller kann der Arbeitgeber eine Gleichwertigkeit bestreiten. Wie das konkret gehandhabt wird, kann sich wohl erst in der Praxis zeigen“, schätzt Niehl.