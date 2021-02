Erbsensuppe mit Eisbein

Die Erbsen sollten mindestens drei Stunden in Wasser eingeweicht werden, um die Garzeit zu ‎verringern. ‎ Eisbein in drei bis vier Litern kaltem Wasser aufsetzen.



Suppenknochen zufügen sowie Salz, ‎Pfeffer und Bohnenkraut. Karotten, Sellerie und Zwiebeln schälen und die Schalen zugeben. ‎Nun aufkochen und zwei Stunden sanft köcheln lassen. Abkürzen kann man diese Zeit durch ‎die Verwendung eines Schnellkochtopfes: dann nur 45 Minuten unter Druck köcheln lassen.



Eisbein vorsichtig aus der Brühe nehmen. Das Fleisch des Eisbeins vom Knochen lösen, ‎Schwarte und Fett entfernen und das Fleisch grob würfeln. Die Brühe durch ein Sieb ‎passieren.‎



Schwarte und Fettanteile kleinschneiden, Karotten, Sellerie und Zwiebel würfeln. Schwarte ‎und Fettanteile in einem Topf erhitzen und auslassen – das Fett tritt aus. Eventuell noch etwas ‎Öl zugeben. Darin die Gemüsewürfel kurz anschwitzen. Lorbeer sowie Rauchsalz und Macis ‎zugeben. Die eingeweichten Erbsen hinzufügen und mit der Brühe auffüllen. Gewürfelte ‎Kartoffeln zugeben und nochmals eine halbe Stunde sanft köcheln lassen (Schnellkochtopf: ‎‎10 Minuten), bis die Erbsen weich sind. Falls es dem Eintopf noch an Bindung fehlt, eine ‎kleine Teilmenge pürieren. Die Fleischwürfel zugeben und kurz durchwärmen lassen. Zum ‎Schluss nochmal mit den Gewürzen und auch mit etwas Zucker abschmecken. Mit Petersilie ‎garnieren.