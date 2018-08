Erdbeeren pflanzen

Wichtig ist jetzt, die stärksten Pflanzen mit dem besten Ertrag zu markieren, denn Erdbeeren sollten alle paar Jahre verjüngt werden. Erdbeeren treiben Ausläufer. Weil sich die Sorteneigenschaften verlieren, wenn sich die falschen Ableger vermehren, muss man jetzt prüfen, welche Pflanzen die typischen Sortenmerkmale am besten zeigen, welche davon am besten tragen und welche am üppigsten ausschauen. Nur von diesen Exemplaren sollte man Ableger machen – und diese im Gartenboden neben der Mutterpflanze bewurzeln oder kleine erdgefüllte Blumentöpfe hinstellen und die Ableger heranziehen. Sind die Ausläufer bewurzelt, sollte man sie an einer neuen Stelle pflanzen. So verhindert man Pilzkrankheiten im Boden, die bei zu langer Kultur am gleichen Ort fast zwangsläufig auftreten. Alle anderen Ableger von schlechteren Pflanzen sollten komplett entfernt werden.