Die Pflanzzeit für Erdbeeren beginnt Ende Juni und geht bis in den Herbst. Erdbeeren brauchen einen frischen und nährstoffreichen Boden in einer möglichst geschützten Lage, aber hell und sonnig. Die Erde sollte vor dem Pflanzen mit Kompost und falls vorhanden mit Stallmist aufgebessert werden und locker sein. Staunässe, also lehmige oder torfige Böden, werden nicht gut vertragen. In Balkonkästen können die Erdbeeren auch mit anderen Pflanzen kombiniert werden, solange die Begleitpflanzen nicht zu viel Schatten werfen und zu viele Nährstoffe verbrauchen, sonst stehen sie mit den Erdbeeren zu stark in Konkurrenz.



Erdbeeren sollten alle paar Jahre den Standort wechseln, denn sie leiden an vielen Wurzelkrankheiten und Nematoden, wenn sie zu lange an einem Platz stehen. Für den Ortswechsel wählt man die stärksten Ausläufer der Erdbeerpflanzen und lässt sie in kleinen Töpfchen bewurzeln. Elmar Mai empfiehlt ein Übergangsjahr mit zwei Beeten: Eines mit den Mutterpflanzen für die Ernte, ein anderes für die Neuanlage. Erst wenn die neuen Pflanzen Früchte tragen, entfernt man die Mutterpflanzen. Auf dem alten Beet dürfen dann mehrere Jahre lang keine Erdbeeren oder andere Rosengewächse wachsen.