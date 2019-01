Die Erdbeeren kurz waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Die gut gekühlte Sahne sehr steif schlagen. Den Mascarpone zusammen mit 200 Gramm Holunderblütengelee mit dem Handmixer aufschlagen. Die Sahne mit dem Schneebesen vorsichtig unter die Mascarponecreme heben. Die Löffelbiskuits kurz in den Riesling tauchen und die Hälfte der Lage in eine Schüssel legen. Die Hälfte der Mascarponecreme darauf verteilen und die Erdbeeren dachziegelartig auflegen. Die Erdbeeren gleichmäßig mit dem Vanillezucker bestreuen. Wieder eine Lage mit Riesling getränkte Biskuits, Mascarpone und Erdbeeren zum Schluss. Obendrauf das restliche Holunderblütengelee verteilen (eventuell etwas erwärmt) über die Erdbeeren streichen. Für mindestens eine Stunde kühl stellen.

Für die Deko noch Sahnetupfen aufspritzen, Holunderblüten-Dolden dazulegen und mit gehackten Pistazien bestreuen.