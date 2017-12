Guter Boden, schlechter Boden

Im Winter dringt der Frost nicht so schnell in den Boden ein, was als sogenannter Kahlfrost sehr gefürchtet ist. Wer keine Pflanzendecke wünscht, kann alternativ den Boden durch Mulchen mit unreifem Kompost, Stroh oder Laub schützen. Sowohl in einer Pflanzendecke, als auch in und unter einer Mulchschicht sammeln sich sehr viele nützliche Tiere, die direkt oder indirekt zur Bodenpflege beitragen. So fördert Mulchen den Bestand von Regenwürmern, die wiederum den Boden lockern.