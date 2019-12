Erdnussallergie

Bei der Hyposensibilisierung beziehungsweise spezifischen Immuntherapie (SIT) werden dem Patienten zunächst geringste Mengen der allergieauslösenden Stoffe verabreicht. Die Menge wird im weiteren Verlauf der Behandlung gesteigert. Mit diesem Verfahren kann nicht nur die Toleranzschwelle gegenüber dem Allergen erhöht, sondern in vielen Fällen sogar eine vollkommene Symptomfreiheit erreicht werden. Es handelt sich dabei um eine "Wiedergewöhnungsbehandlung" an das Allergen. Die Hyposensibilisierung kann inzwischen bei fast allen Allergikern, die an einer Pollen-, Gräser- oder Insektengiftallergie leiden, angewendet werden.