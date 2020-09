Erdnussriegel mit Bitterschokolade

Die Datteln in kleine Stücke schneiden und mit den Haferflocken und den Kakaonibs in einer großen Schüssel vermischen. Die Erdnussbutter in einem kleinen Topf verrühren und leicht erhitzen, bis sich kleine Blasen in der Masse bilden.



Die warme Erdnussbutter mit den übrigen Zutaten in der Schüssel gut mischen. Die Masse in eine mit Backpapier ausgelegte Form gießen und mit der Rückseite eines Löffels zu einer gleichmäßigen Platte formen. Abkühlen lassen und dann für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.



Nach dem Abkühlen die Platte in gleichmäßige rechteckige Stücke schneiden und mit der geschmolzenen Schokolade überziehen. Die Erdnüsse darauf verteilen und alles noch einmal abkühlen lassen. Im Kühlschrank in einer luftdichten Dose aufbewahren.