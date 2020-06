Erfrischender Rosé Frosé

Verbraucher | Volle Kanne - Rezept zum Downloaden

Den Rosé einfrieren, am besten einen Tag vorher. Damit die Flasche nicht platzt, sollte man den Rosé am besten in einen Gefrierbeutel, ein Plastikgefäß (auch Eiswürfelbehälter) oder ein Metallgefäß füllen und einfrieren.



Den gefrorenen Rosé in einen Mixer geben. Wegen des Alkohols gefriert der Rosé nicht völlig durch, sodass man ihn einfach aus dem Behältnis löffeln kann. Dazu kommen Erdbeeren oder Himbeeren. Zitronen- oder Limettensaft hinzugeben. Außerdem je nach Geschmack süßen: Dazu kann man braunen Zucker, Honig oder einen Sirup verwenden.



Das Ganze wird kurz gemixt, bis die Früchte püriert sind. Nun in ein Wein- oder Sektglas füllen. Mit Pfefferminzblatt und einer Erdbeere dekorieren.



Tipp: Falls der Frosé zu flüssig ist, kann man noch Eiswürfel mit in den Mixer geben.