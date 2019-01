Die Milch macht’s – wirklich?

Kein Lebensmittel enthält so viel Kalzium wie Kuhmilch. Kalzium ist wichtig für den Aufbau und Erhalt von Knochen sowie Zähnen. Auch ist Kuhmilch um ein Vielfaches reicher an den Vitaminen A, B, D und E als Soja-Getränke und enthält große Mengen der überlebenswichtigen Mineralstoffe Jod, Magnesium und Zink. Die in der Milch enthaltenen Proteine haben eine sehr gute Bioverfügbarkeit, sind gut für den Aufbau von Haut, Haaren, Muskeln, Immunkörpern und Hormonen. Allerdings muss es für die Kalziumaufnahme nicht immer Milch sein, verrät Brigitte Bäuerlein. „Kalzium gibt es auch viel in grünem Gemüse, frischen Kräutern, Nüssen, Mandeln, Hirse, Mineralwasser“, so die Ernährungsexpertin.