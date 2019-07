Erregung öffentlichen Ärgernisses

Wer Sex in der eigenen Wohnung bei geöffnetem Fenster hat und dies nicht absichtlich oder wissentlich mache, habe zumindest strafrechtlich nichts zu befürchten, so Kempgens. „Dann stellt sich für ein mögliches Bußgeld die Frage, ob die öffentliche Ordnung beeinträchtig ist. Dabei kommt es darauf an zu beurteilen, wer unfreiwillig Zeuge der Betätigung werden kann“, so der Rechtsanwalt. Als Faustregel gelte: Wer provozieren will, muss zahlen.