Erste Hilfe bei psychischen Krisen

Suizidversuche sind selten spontan. Die meisten Betroffenen befinden sich in einer langen Phase der Abwägung und Unsicherheit. Hier können Angehörige helfen. Menschen mit Suizidgedanken fühlen sich isoliert. Ihre Probleme werden als so ausweglos erlebt, dass der Tod die einzige Lösung scheint. Häufig wird die eigene Existenz als Belastung anderer empfunden. Angehörige können alleine durch das Zeigen ihrer Anteilnahme diese Gedanken entschärfen und den Menschen das Gefühl geben, nicht alleine zu sein.



Das direkte Fragen nach Suizidgedanken ist nicht übergriffig und motiviert auch nicht den Suizidversuch durchzuführen. Für Betroffene kann es sogar eine Erleichterung sein, sich darüber auszutauschen. Dennoch sollten sich Angehörige im Klaren sein, dass sie keine Therapeuten sind. Die Vermittlung professioneller Hilfe ist daher wichtig. Betroffene können sich an den Sozialpsychiatrischen Dienst ihrer Umgebung wenden. Psychiatrische Kliniken bieten zudem Notfallambulanzen, die rund um die Uhr erreichbar sind. Sollte wirklich der Fall eintreffen, dass eine Person ankündigt sich jeden Moment das Leben zu nehmen, sollte umgehend die 112 angerufen werden.