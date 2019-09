Erste-Hilfe-Kurs für Kinder

Kinder können Leben retten, wenn man ihnen die Grundlagen vermittelt: Die Notrufnummer 112 wählen, stabile Seitenlage - das ist alles kein Hexenwerk. Eine Initiative in Düsseldorf bietet kindgerechte Erste Hilfe Kurse an und geht auch in Schulen.

