Leben retten mit dem AED

Gerät man in die Situation, Erste Hilfe zu leisten, gilt zunächst immer die Regel „AAA“, also anschauen, ansprechen, anfassen. „Ich verschaffe mir einen Überblick darüber, was los ist, prüfe dann die Vitalfunktionen des Patienten“, erklärt Andreas Knickmann vom Deutschen Roten Kreuz. Hat der Patient keinen Puls und atmet nicht, leitet man die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) ein: 30 Mal Herzmassage, dann zweimal beatmen.