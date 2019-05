Erste Hilfe: Rechte und Pflichten von Ersthelfern

Es gibt zahlreiche Berufe, bei denen eine Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert werden muss. So müssen beispielsweise Pfleger, Hebammen, Masseure, Fachangestellte in Bäderbetrieben, aber auch Flugbegleiter eine Erste-Hilfe-Ausbildung nachweisen. Nach gesetzlichen Vorgaben muss auch in Betrieben eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern als Ersthelfer (inklusive Fortbildung) ausgebildet sein. Ebenso in Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen ist ein Teil der Mitarbeiter verpflichtet, eine Ersthelfer-Ausbildung vorzuweisen. Einen Erste-Hilfe-Kurs muss auch jeder Führerscheinbewerber machen.