Wenn die Sonne schmerzt

Ein neuer, offenbar sehr wirkungsvoller Therapieansatz ist die Behandlung mit dem Hormonimplantat Afamelanotid. Der Wirkstoff ist das künstlich hergestellte Hormon Afamelanotid, das dem körpereigenen Hormon alpha-MSH entspricht und die Hautbräunung aktiviert (Bildung von Melanin). Die verstärkte Pigmentierung wirkt dann wie ein Filter des sichtbaren Lichts, sodass sich von EPP Betroffene deutlich länger beschwerdefrei im Tageslicht aufhalten können. Viele Betroffene leben nach der Behandlung regelrecht auf.



Das Hormon wird in Reiskorngröße unter die Haut implantiert und der Wirkstoff über mehrere Wochen langsam freigesetzt. Die Wirkung hält etwa zwei Monate an. Seit Ende 2014 ist das Medikament in der Europäischen Union zugelassen. Auch in Deutschland ist das Medikament nach einer aufwändigen Prüfung der deutschen Arzneimittelbehörde BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) seit 2016 zugelassen. Allerdings wird es bislang erst an wenigen Kliniken angewendet, zum Beispiel an den Universitätskliniken Düsseldorf, Berlin, Chemnitz und Münster.