Espresso-Spezialitäten

In einer Espresso-Kanne (Caffettiera) den unteren Teil bis zum Ventil mit Wasser füllen. Das Sieb hineinstecken und mit feingemahlenen Kaffee füllen. Danach den oberen Teil der Kanne zuschrauben. Die Mokka-Kanne auf die Herdplatte stellen.



Sobald die ersten Kaffeetropfen herauskommen, diese direkt in eine Tasse geben und mit Zucker verrühren, bis eine dicke Masse entsteht. Gleichzeitig die Espresso-Kanne weiter auf der Herdplatte stehen lassen, bis die komplette Kaffeemenge gekocht ist. Den Kaffee in eine Tasse füllen und mit einem Löffel Zucker-Espresso-Masse vermengen. Dieser Espresso mit Crema entspricht fast einem Espresso aus einer Siebträger-Kaffeemaschine.