Verschiedene Studien sagen aus, dass bei zwischen 60 und 90 Prozent der Betroffenen der Tremor genetisch bedingt sei. Häufig gab es Tremorerkrankungen in der Familie. Auch wenn das Zittern nicht als Essentieller Tremor diagnostiziert wurde, so können sich Betroffene häufig daran erinnern, dass es jemanden in der Familie gab mit zitterigen Händen.