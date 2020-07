EU-Sondergipfel in Brüssel

27 Staats- und Regierungschefs tagen derzeit in Brüssel. Eine Einigung zum Corona-Hilfspaket gibt es noch nicht, der EU-Sondergipfel geht in die Verlängerung. Stefan Leifert, ZDF-Korrespondent in Brüssel, liefert weitere Hintergrundinformationen.

