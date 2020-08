Exogen-allergische Alveolitis

Landwirte sind regelmäßig vielen organischen Partikeln ausgesetzt.

Quelle: Imago / Martin Wagner

Beim Einatmen von Tröpfchen, sogenannten Aerosolpartikeln, gegen die Betroffene sensibilisiert sind, kommt es zu einer allergischen Entzündungsreaktion in den Lungenbläschen (Alveolen). Bei der akuten Variante können innerhalb von vier bis zwölf Stunden Atemnot im Ruhezustand, Reizhusten und ein Krankheitsgefühl mit Kopf- und Gliederschmerzen sowie hohes Fieber und Schüttelfrost auftreten. Sind Betroffene ständig in Kontakt mit den auslösenden Stoffen, wie zum Beispiel bei Menschen, die Ziervögel in der Wohnung halten, können die allergischen Reaktionen einen Umbau des Lungenzwischengewebes und eine Verdickung der Alveolenwände verursachen. Das führt zu einer schleichenden Entwicklung von unspezifischen Beschwerden wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, einem langsamen Leistungsabfall mit Krankheitsgefühl und Gewichtsabnahme. Die zunehmende Atemnot bei körperlicher Anstrengung steht aber an erster Stelle.