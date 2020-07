Fahrsicherheitstraining für E-Bike & Pedelec

Deutschland erlebt gerade einen großen Fahrrad-Boom. Insbesondere die Verkaufszahlen von E-Bikes und Pedelecs explodieren. Fast fünf Millionen Fahrräder mit akkubetriebenen Motoren sind jetzt schon unterwegs. Vorteile: Räder mit elektrischem Antrieb sind gerade für untrainierte und ältere Menschen eine Möglichkeit, sich öfter aktiv zu bewegen. Mit einem Elektrofahrrad lassen sich längere Touren planen. Die Reichweite ist um ein Vielfaches erhöht. So lassen sich auch Strecken, die bislang als zu lang oder anstrengend erschienen, mit dem Elektrofahrrad einfach bewältigen. Elektrofahrräder sind mittlerweile auch zu einer ernsthaften Alternative zum Auto geworden. In Studien konnte beobachtet werden, dass gerade Herz-Kreislauf-Patienten und chronisch Kranke von dieser Form der Fortbewegung profitieren. Aber: Statistiken zeigen, dass das Unfallrisiko im Vergleich zum „normalen“ Fahrrad um ein Vielfaches erhöht ist. Es scheint, dass viele Nutzer mit dem schwereren Gefährt und mit der Geschwindigkeit überfordert sind und schnell die Kontrolle über ihr E-Bike beziehungsweise Pedelec verlieren. Ein Fahrsicherheitstraining kann helfen, das Pedelec in jeder Verkehrssituation besser zu beherrschen.