Fake News, Facebook, viele Fragen

Unüberprüfbarkeiten: Es gehört zu den Schwächen des Journalismus, dass er häufig mit Indizien und anonymen Quellen arbeiten muss. Deshalb versuchen Journalisten Tatsachen möglichst mit namentlichen Quellen und eindeutigen Beweisen zu belegen. Allerdings: der Mitarbeiter, der sich über unmenschliche Arbeitsbedingungen in einer Textilfabrik beschwert, hat meist Angst um seinen Job – will also nicht mit seinem Namen und Gesicht in der Öffentlichkeit stehen. Der Journalist muss seine Identität verschweigen. Diese Notwendigkeit kann auch instrumentalisiert werden, indem Zitate erfunden werden. In den meisten journalistischen Redaktionen gibt es daher interne Qualitätskontrollen. Meist gilt beispielsweise das Vier-Augen-Prinzip: Legt ein Reporter einen Filmbeitrag vor, muss der Beitrag von einem Redakteur abgenommen werden. Sollte der Redakteur Zweifel an bestimmten Inhalten haben, muss der Reporter diese mit klaren Beweisen ausräumen.